Kinder, die sich für andere Kinder einsetzen, das wünsche er sich als Oberbürgermeister, lobte Markus Zwick am Samstagmorgen die Abordnung der Sternsinger, die traditionell auch dem Rathaus einen Besuch abstatten. In den vergangenen beiden Jahren durften wegen der Pandemie die Sternsingergruppen keine Hausbesuche machen. Nun zogen sie zumindest in einigen Stadtteilen wieder von Haus zu Haus, um den Segen zu den Menschen zu bringen und zugleich für soziale Projekte Geld zu sammeln. „Solch ein Engagement ist nicht selbstverständlich“, freute sich Zwick über den Besuch der Kommunionkinder von St. Anton in Gestalt der Heiligen Drei Könige, die, wie die übrigen Jugendlichen im Stadtgebiet auch, die Spenden aufteilen: Die eine Hälfte soll dem einst von dem Pirmasenser Bruder Paul Oden ins Leben gerufene Hilfsprojekt in Chile zugute kommen, mit der anderen Hälfte wird das Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ des Kindermissionswerkes unterstützt werden. Auch Zwick hatte eine Geldspende für die eifrigen Sammler parat.