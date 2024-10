Nicht nur bei VW wird über die Schließung von Werken nachgedacht. In der Pirmasenser Partnerstadt Poissy steht nach Gewerkschaftsangaben die Schließung des dortigen Stellantis-Werkes für 2027 auf der Agenda.

Das Werk des Konzerns produziert derzeit noch Wagen von Opel des Typs Mokka. 150.000 Fahrzeuge fahren dort jährlich vom Band. Der Mokka soll aber 2028 nicht mehr verkauft werden und auslaufen. Jean-Pierre Mercier von der Gewerkschaft „Solidaires, Unitaires, Démocratiques“ (Sud) sieht anschließend den Standort Poissy in Gefahr. Der Automarkt biete keine Wachstumsmöglichkeiten mehr, erklärte Mercier. Auf Flugblättern, die in Poissy verteilt werden, wird behauptet, dass der Konzern bereits die Entlassung aller 2600 Beschäftigten in der Produktion vorbereite. Die Zahl der unbefristet Festangestellten werde nach und nach verringert. Die Gewerkschaftsvertreter beklagen, dass sie in der Vergangenheit schon viele Opfer gebracht hätten. Unter anderem sei es kaum noch möglich, im Sommer einen Urlaub von zwei Wochen am Stück zu nehmen, an den Bändern werde die Leistung immer weiter nach oben geschraubt. Aktuell sollen 30 Autos pro Stunde über das Band gehen. „Wir verschleudern unsere Gesundheit, um all diesen Reichtum zu produzieren und die Firmenleitung löscht tausende Jobs aus“, kritisiert Mercier. Es gebe kein Problem mit der Liquidität. Der Konzern schwimme stattdessen im Geld, sagt der Gewerkschafter.

Die Berichte über eine drohende Werksschließung sieht die Stadtspitze in Poissy auch mit Besorgnis. Patrick Meunier, der für die Wirtschaft zuständige Beigeordnete will aber erst die Entscheidung des Konzerns abwarten, die für Ende 2025 angekündigt wurde. Außerdem verweist Meunier auf die Investition von Stellantis am Standort Poissy hin, die als „Green Campus“ bezeichnet wird. In Poissy wird bereits am Green Campus gearbeitet. Dort sollen künftig bis zu 8200 Führungskräfte und Ingenieure an umweltfreundlichen und zukunftsträchtigen Technologien sowie deren Umsetzung arbeiten.