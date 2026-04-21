Mit einer Großdemonstration wird am Donnerstag, 23. April, in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy gegen die Einstellung der Autoproduktion im Werk von Stellantis protestiert. Der Konzern hat vergangene Woche bekannt gegeben, wie es in Poissy weitergehen soll.

Einst 27.000 Mitarbeiter im Werk beschäftigt

Die Produktion des Opel Mokka in Poissy läuft aus. Außerdem laufen derzeit Wagen des DS3 vom Band. Für dieses Jahr ist nach Berichten französischer Medien die Produktion von 68.000 Fahrzeugen in Poissy geplant. Vor drei Jahren waren es noch 145.000 und in den 1970er-Jahren sogar eine halbe Million pro Jahr. Allerdings waren damals 27.000 Arbeiter in dem Autowerk beschäftigt – heute sind es noch 1600.

Diese wollen am Donnerstag auf die Straße gehen, weil ihnen die Zusagen der Konzernleitung zur Zukunft des Standorts nicht präzise genug sind. Die Gewerkschaft „Union nationale des syndicats autonomes“ sowie die linke Gewerkschaft CGT haben zu der Demonstration aufgerufen, die vors Rathaus führen soll.

Keine Autoproduktion mehr in Poissy

Die Konzernleitung will am Standort Poissy, dem letzten mit einer kompletten Autoproduktion im Umland von Paris, künftig keine Autos mehr bauen. Dies soll im spanischen Saragossa geschehen. In Poissy sollen stattdessen die Fertigung von Komponenten für andere Autowerke sowie der 3D-Druck von Anlagenteilen ausgebaut werden. Außerdem soll das Recycling von Altfahrzeugen aufgebaut werden. Wie viele der Mitarbeiter bleiben können, ist unklar. Personalabbau soll laut Konzernleitung über Ruhestand und ohne Kündigungen geregelt werden.

Für Unruhe sorgen zudem Gerüchte, wonach ein chinesischer Autokonzern das Werk in Poissy übernehmen könnte. Dieser suche in Europa nach Standorten für eine eigene Autoherstellung – auch, um europäische Zugangsbeschränkungen für chinesische Fahrzeuge zu umgehen.