Vorsätzlich beschädigt haben Unbekannte ein Haus in der Talstraße in der Nacht zum Donnerstag. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund kann die Polizei derzeit nicht ausschließen. Nach ersten Ermittlungen fuhr gegen 3 Uhr ein schwarzer Wagen vor. Die Insassen sollen mehrere Steine an Hausfront und Fensterscheiben geworfen und dabei das Anwesen beschädigt haben. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Waldfischbach-Burgalben unter 06333/9270 entgegen.