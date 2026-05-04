Seit einem halben Jahr läuft ein großer struktureller Umbau bei der Pirmasenser Tafel. Die Neuerungen sollen die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer entlasten .

Seit Monaten wird bei der Pirmasenser Tafel umstrukturiert, die Arbeit für die Ehrenamtlichen des Vereins soll erleichtert werden. Ein Meilenstein für die Verbesserung der Tafel-Organisation ist die Anschaffung einer Minikühlzelle, die durch Spendengelder eines Discount-Markts möglich wurde. „Wir hätten gern eine begehbare Kühlzelle gehabt“, gibt Wolfgang Nikolaus, Vorsitzender des Vereins, zu. Doch das sei zu kostspielig gewesen. Aber schon die Minikühlzelle erleichtere die Arbeitsabläufe des Teams enorm. Denn neuerdings würden Waren palettenweise gespendet, erklärt Nikolaus. Nicht von den hiesigen Supermärkten kommen diese Sonderposten, sondern durch ein Programm der Bundestafel, bei der sich die Städte um verfügbare Lebensmittel bewerben können. So werde von oben herunter der Unterschied an Waren in jedem Land ausgeglichen. Rheinland-Pfalz sei strukturell benachteiligt, erzählt Nikolaus.

Jede Kleinigkeit zählt, jede Erleichterung sei ein Baustein im Getriebe des ehrenamtlichen Vereins. Deswegen hat die Pirmasenser Tafel Schwerlastschränke angeschafft, in denen Klappkisten samt ihrer Ladung aufbewahrt werden können – und das direkt im Ausgaberaum. Wenn sich also ein Engpass abzeichnet, können Mitarbeiter einfach Nachschub aus dem nahen Lager holen, damit der Betrieb ungehindert weiterlaufen kann. Mittlerweile seien auch Sackkarren angeschafft worden, die viel sicherer seien als diejenigen, die bisher verwendet wurden, weil ihre Ladefläche viel breiter ist und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ladung seitlich wegkippen kann, auf nahezu null sinke, sagt er.

Spülküche wird saniert

Von großer Bedeutung für die Pirmasenser Tafel sei auch die Kooperation mit Zweibrücken, betont Nikolaus. Die großen Zuweisungen von „oben“ können so halbe-halbe mit der Partnertafel aufgeteilt werden, damit jeder genug zum Verteilen habe.

Was ansteht, ist die Sanierung der Spülküche. Wer hier an Geschirr denkt, liegt falsch. Es geht um die Klappkisten der Tafel, die regelmäßig gereinigt werden müssen. Weil die Spülküche einen Holzboden hat, der durch die ständige Feuchtigkeit einer Erneuerung bedarf, fanden bereits Gespräche mit dem zuständigen Pfarrer, Wolfdietrich Rasp von der Lutherkirchengemeinde, der nun für die Matthäuskirchengemeinde in der Lorzingstraße als Vermieter Ansprechpartner ist, statt. Der habe grünes Licht für die Renovierungsarbeiten gegeben, freut sich der Vereinsvorsitzende.

Auch die Mitarbeiter sollen bekocht werden

Die Tafel kann in den vergangenen Monaten auch zahlreiche Veranstaltungen verzeichnen. Die Barber Angels waren da – Friseure, die Bedürftigen gratis eine neue Frisur verpassen. Gäste der Sparkasse und aus der Verwaltung des Zweibrücker Outlets kamen, die in der Werner-Egk-Straße ihren Social Day, also sozialen Tag, verbracht haben. Zahlreiche Lebensmittelspenden wurden durch Schüler in Pirmasens und im Landkreis gesammelt und zur Tafel gebracht. Auf diese Weise solle der Tafelgedanke verbreitet werden.

Das Leben sei für viele Menschen eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, bringt es der Vorsitzende auf den Punkt. Und das müssten auch Kinder wissen. Deswegen freut er sich über den Einsatz der Kinder aus der Kita Münchweiler sowie aus der Grundschule des Ortes und den Einsatz der Pirmasenser Montessori-Schule. Die hätten in der Weihnachtszeit für Tafel-Kunden Waffeln gebacken und Geschenke gebastelt. „Die waren echt angetan von dieser Überraschung“, erzählt der Vorstand. Und weil die Kinder im Winter nur die Hälfte der Bedürftigen erreicht hätten, hätten sie ihr Engagement zu Ostern mit schokolierten Obstspießen fortgesetzt.

90 Mitarbeiter – und weitere gesucht

Doch auch die Ehrenamtlichen der Tafel sollen nicht zu kurz kommen und sollen deswegen schon bald einmal bekocht werden. „Damit sie auch mal ,tafeln’ können“, sagt Nikolaus. Die Idee dazu entstand aus einer Synergie. Die Kirchengemeinde von Pater Pius, der in Landstuhl eine indische Gemeinde christlich betreut, spende regelmäßig Lebensmittel, die gesammelt werden. Ein Mitarbeiter der Pirmasenser Tafel ist wiederum Inder mit Kochambitionen, der entschieden hat, seine Kollegen zu bekochen. So ergab sich die Idee für das Helferessen.

„Es läuft einfach fantastisch bei uns“, findet der Vorstand, der trotzdem immer auf der Suche nach Nachwuchs ist. Durch Beiträge auf Social Media konnte die Pirmasenser Tafel sogar junge Menschen gewinnen; Studenten, die in den Semesterferien aushelfen. „Wir hoffen aber auch weiter auf rüstige Rentner aus der Boomer-Generation“, betont er. 90 Mitarbeiter hat der Verein aktuell, der sich allerdings immer über Zuwachs freut. Denn jeder soll nur so zum Einsatz kommen, wie es in sein Leben passt.

Info

Wer Interesse hat, im Tafel-Team zu wirken, kann sich dienstags und donnerstags unter 06331 148697 oder unter der Mobilnummer 0162 3557663 an den Verein wenden.



Spendenkonto

Die Pirmasenser Tafel freut sich auch über finanzielle Unterstützung. Das Konto bei der Sparkasse Südwestpfalz hat die Iban DE13 5425 0010 0004 0025 15.

