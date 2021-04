Nach 22 positiven Corona-Testergebnissen über das Wochenende – 13 am Samstag und neun am Sonntag – ist die Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen in der Stadt Pirmasens über die 200er-Marke gestiegen. Sie liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes jetzt bei 201. Die Stadt hatte Ende der vergangenen Woche, als die Inzidenz nach neuen Fällen in zwei Großfamilien und an Betreuungseinrichtungen deutlich über die 100er-Marke kletterte, mit der Vorbereitung einer neuen Allgemeinverfügung mit weitergehenden Corona-Maßnahmen begonnen. Dazu gehört eine Ausgangssperre. In der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung gibt es keine Vorgaben, wie lange der Präsenzunterricht an Schulen bei hohen Inzidenzen aufrecht erhalten werden darf. Die auf Bundesebene diskutierte Corona-Notbremse sieht dagegen einen Automatismus vor, Schulen dürfen ab einem Inzidenzwert von 200 – mit Ausnahmen – keinen Präsenzunterricht mehr anbieten. Bundestag und Bundesrat sollen diese Notbremse in der kommenden Woche beschließen.

Auch die Sieben-Tage-Rate in Zweibrücken ist gestiegen, sie liegt jetzt bei 114. Über die sozialen Medien hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza bereits angekündigt, dass in Zweibrücken in der kommenden Woche eine Allgemeinverfügung erlassen wird, die unter anderem eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr vorsieht. Der Landkreis befindet sich mit einer Inzidenz von 94 ebenfalls in der Alarmstufe rot.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 435 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 144 (22 neue Fälle über das Wochenende), Zweibrücken 72 (10) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 44 (2), Hauenstein 18 (1), Pirmasens-Land 29 (1), Rodalben 26 (4), Thaleischweiler-Wallhalben 26 (6, darunter ein Kind der Kindertagesstätte Vogelnest), Waldfischbach-Burgalben 33 (2) und Zweibrücken-Land 43.