Steffen Sprau übernimmt in der kommenden Saison die Trainingsleitung beim FK Petersberg. Der 33-Jährige löst dann beim aktuellen Tabellendritten der Fußball-A-Klasse West Patrick Mehlich ab, der nach dem Ausscheiden von Oliver Schneider noch einmal als Trainer ausgeholfen hatte.

Sprau kommt von der SG Rieschweiler, für die er im 19. Jahr am Ball ist. Zuletzt hatte Sprau wegen diverser Verletzungen wenig Einsatzzeiten in der Verbandsligamannschaft der SGR, bei der er als Co-Trainer von Patrick Hildebrandt (2018 bis 2020 Coach in Petersberg) fungiert. Gemeinsam mit seinem Freund Mehlich führt Sprau nun bereits die Gespräche mit den Spielern bezüglich der kommenden Saison. Sprau sei der Wunschkandidat des FK Petersberg gewesen, sagte Sportvorstand Martin Rohr. Die Petersberger wollen am 26. Januar wieder mit dem Training beginnen.