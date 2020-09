Das Pirmasenser Ordnungsamt hat einen neuen und damit auch wieder den alten Leiter. Der Windsberger Steffen Schmitt leitet die Behörde in der Adam-Müller-Straße, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung gestern auf Anfrage bestätigte. Eine offizielle Amtseinführung ist bisher Corona-bedingt nicht zustande gekommen. Im Internet ist Schmitt jedoch schon als Amtsleiter aufgeführt. Schmitt war bereits 2010 Leiter des Ordnungsamtes, allerdings nur für etwa ein Jahr, dann musste der heute 53-Jährige die Amtsleitung gesundheitsbedingt abgeben. 2011 übernahm Jan Kardaus die Stelle und übergab sie 2015 an Katja Bold, die inzwischen nach Heirat Kölzer heißt und zum Bezirksverband Pfalz als neue Leiterin der Zentralverwaltung in Kaiserslautern gewechselt ist. Schmitt war von 2011 bis 2020 weiterhin im Ordnungsamt als Sachgebietsleiter tätig. Ehrenamtlich engagiert er sich als Vorsitzender der Chorgemeinschaft Windsberg. Das Pirmasenser Ordnungsamt ist neben der Kontrolle des ruhenden Verkehrs für eine Vielzahl an Überwachungsaufgaben zuständig. Jagdscheine, Waffenbesitzkarten, Prostitution, Schwarzarbeit, Obdachlose, Gaststätten, Flohmärkte, Spielhallen sowie das Rauchverbot werden ebenfalls von den Bediensteten in Blau kontrolliert. Außerdem ist das Ordnungsamt für Tier- und Artenschutz sowie die Anmeldung von Gewerbe zuständig. Weitere Behörden, die dem Ordnungsamt zugeordnet wurden, sind das Standesamt, das Bürger-Service-Center, Ausländerwesen sowie die Straßenverkehrsbehörde.