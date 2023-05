Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was sie trennt, ist bloß ein Gartenzaun. Was sie eint, ist ihre Leidenschaft für Literatur. Stefan Schwarzmüller und Thomas Kuhn sitzen nicht einfach nur mit Büchern hinter Wassergläsern, sondern drücken ihren Lesungen den eigenen Stempel auf. Ihr aktuelles Programm präsentieren sie nächste Woche in Vinningen. Und auch über ihr Folgeprogramm haben sie sich schon Gedanken gemacht.

Der eine ist Pastoralreferent im Bistum Speyer, der andere Deutschlehrer in Pirmasens. Beide lieben Bücher und beschäftigen sich gerne mit Literaturgeschichte. Was Schriftsteller