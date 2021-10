Im Artikel „Erich Weiss geht, Stefan Lelle übernimmt“, der am Freitag in der Pirmasenser Rundschau veröffentlicht wurde, hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Fälschlicherweise wurde berichtet, dass Stefan Lelle einst Ausbildungsleiter bei der Firma Profine war, bevor er zu seiner heutigen Tätigkeit beim Internationalen Bund (IB) wechselte. Wie Lelle uns mitgeteilt hat, war er nie bei der Firma Profine beschäftigt.

Bevor er seit 2010 beim Internationalen Bund, überwiegend in einer Berufsvorbereitung und in Schulen zur Berufsorientierung eingesetzt war, habe er bei der Messe und Veranstaltungsgesellschaft in Pirmasens gearbeitet, wie Lelle berichtigt. 2015 sei er vom IB Zweibrücken zum IB Pirmasens gewechselt und habe dort Aufgaben in der Berufsvorbereitung weiter wahrgenommen. Zu Beginn dieses Jahres sei er zum Bereichsleiter für U25-Maßnahmen ernannt worden. Die Arbeit mit und für Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene liege ihm sehr am Herzen, weshalb er im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft tätig sei und auch die „ehrenvolle“ Aufgabe als Nachfolger von Erich Weiss, dem bisherigen Koordinator und Sprecher der Berufsinformationsbörse, „gerne“ übernommen habe.