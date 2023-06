Ein Sammelbehälter mit Stäuben sorgte am Freitagmorgen für Aufregung beim Chemieunternehmen Wakol. Der Behälter hatte sich entzündet, wodurch die Temperatur in dem darüber liegenden Silo anstieg und schließlich Alarm auslöste. Schnell war die Pirmasenser Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften vor Ort, kühlte das Silo mit Wasser und platzierte den brennenden Sammelbehälter an einem sicheren Ort, wo das Feuer gelöscht werden konnte. Für die Dauer der Arbeiten sperrte die Polizei die Bottenbacher Straße zwischen dem Winzler Ortsausgang und dem Erlenteich ab.