Deutschland macht sich langsam lockerer in Sachen Corona-Pandemie und damit einhergehender Beschränkungen. Aber das Infektionsgeschehen ist noch so hoch, dass die Lockerungen zum Karnevalswochenende hin nicht so gestaltet werden, dass größere Veranstaltungen problemlos durchführbar sind. Der Karnevalverein Horbach (KVH) hat lange gehofft und gewartet, sagt nun auch seinen beliebten Rosenmontagsumzug und den Kinderfasching erneut ab. „Leider“, bedauert Anne Krogull vom KVH, aber der Unsicherheitsfaktor ist mit Blick auf das Fasnachtswochenende um den 1. März noch zu hoch.

Kostümwettbewerb online

Zumindest die Kinder sollen aber an den närrischen Tagen nicht leer ausgehen. Für sie gibt es wieder die närrische Holauer-Tüte und auch ein Kostümwettbewerb findet statt. Allerdings wie im vergangenen Jahr digital, per Whatsapp. Beim KVH hatte man zwar lange gehofft, sich die Optionen offen gehalten, aber schon zu Sessionsbeginn damit gerechnet, dass auch diese närrische Zeit eher still bleibt. Prinzessin Nadja I. wurde deshalb vorsorglich bereits für zwei Jahre inthronisiert und spätestens 2023 will sie einen närrischen Zug durch die Gemeinde begleiten.