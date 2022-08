In der Lemberger Straße in Ruppertsweiler kam es am Sonntag gegen 3 Uhr zwischen zwei Männern im Alter von 24 und 25 Jahren zum Streit und dann zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei hatte der 24-Jährige wohl schlichtend eingreifen wollen. Die Situation eskalierte und es kam zur Schlägerei, in der sich die beiden Männer gegenseitig mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlugen. Beide waren augenscheinlich betrunken. Ein Alkoholtest bei dem 25-Jährigen Mann ergab einen Wert von 1,56 Promille.