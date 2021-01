Der Neujahrsempfang der Stadt Pirmasens entfällt zwar 2021, die traditionsreiche Veranstaltung findet stattdessen als digitales Format statt. Am Freitag, 8. Januar, stellt sich Oberbürgermeister Markus Zwick den Fragen des Journalisten Jochen Voß. Der Neujahrstalk wird um 18 Uhr im Offenen Kanal ausgestrahlt.

In einem knapp 35-minütigen Interview, das in der Festhalle aufgezeichnet wurde, resümiert Markus Zwick die vergangenen Monate und gibt auch Einblicke in seine Gefühlswelt. Der Oberbürgermeister fordert die Pirmasenser dazu auf, den Optimismus nicht zu verlieren und den Blick hoffnungsvoll in die Zukunft zu richten. In dem Gespräch wirft der Verwaltungschef nach Angaben der Stadtverwaltung einen Blick auf das Krisenjahr 2020 zurück, zeigt sich aber überzeugt, dass Pirmasens dieses Jahr nicht zuletzt dank der engen Abstimmung mit dem Landkreis Südwestpfalz gut habe meistern können. Zwick nutze die Gelegenheit, um den Haupt- und Ehrenamtlichen zu danken. Weitere Themen seien die interkommunale Zusammenarbeit, die geplante Fusion der Krankenhäuser von Rodalben und Pirmasens sowie der gemeinsame Schulentwicklungsplan mit der Nachbarstadt Zweibrücken.

Den Weg einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt will der 43-jährige OB trotz Corona-Krise weiterführen. Dazu zähle etwa die Neuordnung des Areals zwischen Schlossstraße und Höfelsgasse sowie die Neugestaltung der Fußgängerzone. Weitere wichtige Impulse verspricht sich Zwick auch von drei sozialen Projekten: dem Quartierstreff Horeb, dem Familienzentrum „Aufwind“ sowie dem Seniorennetzwerk 60 plus.

Der Neujahrstalk wird am Freitag, 8. Januar, um 18 sowie um 22 Uhr im OKTV Südwestpfalz ausgestrahlt. Die Sendung wird am Sonntag, 10. Januar, um 9.30, 13.30, 17 und 21.30 Uhr wiederholt. Außerdem ist der Neujahrstalk auf der städtischen Facebook-Seite www.facebook.de/stadtpirmasens sowie auf YouTube zu finden.