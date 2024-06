Eine der modernsten Sporthallen im ganzen Land wird in zwei Jahren in der Turnstraße in Pirmasens stehen. Am Dienstag wurde der Startschuss für das zwölf Millionen Euro teure Bauprojekt gegeben. Das 1890 Quadratmeter große Gebäude soll Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen.

Seit 30 Jahren werde über den Neubau der TVP-Halle diskutiert, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick am Dienstag. Jahrelang sei um Zuschüsse und Entwürfe gerungen