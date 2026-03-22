Mit einer kraftvollen Symbiose aus orchestralem Glanz und rockiger Energie wurden am Freitagabend die diesjährigen Dahner Sommerspiele offiziell eröffnet.

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz (LPO) begeisterte das Publikum im voll besetzten Otfried-von-Weißenburg Theater in Dahn. Unter dem Motto „Rock meets Classic“ bewies das Ensemble einmal mehr seine Rolle als musikalischer Botschafter des Landes. Besonderen Glanz verliehen dem Abend natürlich auch wieder die vier Solisten, die mit ihren unterschiedlichen Stimmen perfekt harmonierten: Sascha Kleinophorst bestach durch seine gewohnt charismatisch souveräne Bühnenpräsenz und kraftvoller Stimme wie auch mit jazzigen Tönen. Majka Kiefer verzauberte gold glänzend und strahlend das Publikum mit ihrer rockigen Röhre und stimmlicher Varianz von Trude Herr bis Bonnie Tyler. Kathi Presser überzeugte mit Power und Leidenschaft bei den großen Diven-Hits, wie beispielsweise dem temporeichen „Crazy in Love“ von Beyonce, aber auch bei einem neuen Bond-Medley. Und natürlich last not least der Dahner Markus Eisel, der das Quartett mit seiner markanten Stimme ergänzte und mit Grönemeyer und Joe Cocker-Songs für Gänsehautmomente sorgte.

Das Repertoire des Abends spannte einen weiten Bogen über die Pop- und Rockgeschichte von Balladen über soulige Klänge bis hin zu den zeitlosen Hymnen von Prince, Beyonce oder Joe Cocker, aber auch bekannte Jazz-Titel, wie „Have you met Miss Jones“ von Frank Sinatra und „Ain’t that a kick in the Head“ von Dean Martin gehörten zum neuen Programm. Die gekonnten Arrangements verliehen den bekannten Klassikern durch den satten Bläsersatz und die sinfonische Tiefe des Orchesters eine völlig neue, monumentale Dimension. Erwähnenswert sind hier auch die meisterhaften Saxofon-Soli von Frederic Jona. Bereits zur Pause gab es jedenfalls für die musikalischen Botschafter und das Quartett der Extraklasse den ersten begeisterten Applaus.

Neuer Dirigent Florian Weber

Neu ist in diesem Jahr nicht nur das Programm, sondern auch die Leitung des Ensembles: Erstmals präsentierte sich das Orchester in diesem Rahmen unter seinem neuen Dirigenten Florian Weber, der sich selbst beim Publikum nach dem instrumentalen Intro mit „Transcendent Journey“ als Reiseleiter des Abends vorstellte und überdies auch die Moderation mit viel Humor und Hintergrundinformationen übernahm. Mit Präzision und spürbarer Spielfreude führte er die Profimusiker durch ein Programm, das die Grenzen zwischen den Genres auflöste. Das Landespolizeiorchester unterstrich damit einmal mehr seine enorme Wandlungsfähigkeit.

Die Zuschauer im ausverkauften Haus erlebten eine musikalische Reise, die von epischen Klängen großer Rock-Legenden bis hin zu den swingenden Rhythmen des Jazz reichte und dankten es den Künstlern mit stürmischem, anhaltenden Applaus. Die gelungene Mischung aus Professionalität und Spielfreude setzte ein deutliches Ausrufezeichen für den kulturellen Stellenwert der Sommerspiele in der Region. Mit diesem Erfolg im Rücken blickt die Stadt Dahn gespannt auf die weiteren Höhepunkte des Festivals.

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