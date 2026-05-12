Ein Gewitter mit Starkregen hat am Sonntagabend die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gefordert. Obersimten war besonders betroffen.

Am Sonntagabend sorgte ein Gewitter mit Starkregen für mehrere Feuerwehreinsätze in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Besonders betroffen waren die Ortslage Obersimten sowie die Verbindungsstraße in Richtung Vinningen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land mit den Löscheinheiten Obersimten und Trulben, die Wehrleitung sowie die Einsatzzentrale in Lemberg waren gegen 19.30 Uhr alarmiert worden, weil durch die Wassermassen Schachtabdeckungen ausgehoben wurden, außerdem liefen mehrere Keller voll. Von insgesamt 15 gemeldeten Ereignissen musste die Feuerwehr laut Auskunft der Verbandsgemeinde bei acht tätig werden. Zeitweise standen Kellerräume bis zu 60 Zentimeter hoch unter Wasser. Im Verlauf des Abends wurde die Löscheinheit Lemberg mit Wassersaugern zur Unterstützung hinzugezogen.

Auf der Verbindung Obersimten nach Vinningen waren der Landesbetrieb Mobilität sowie die Polizei im Einsatz. Damit das Wasser abfließen konnte, musste noch in Nacht der Straßengraben ausgehoben werden. Der Einsatz dauerte rund fünf Stunden.

Eingesetzt waren rund 50 Helfer der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen vor Ort war, sowie Personal des LBM, der Polizei und des Bereitschaftsdienstes der Verbandsgemeindewerke.