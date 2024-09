Wille und eine herausragende Torhüterleistung bescherten der Turnerschaft Rodalben am Sonntagabend in der Handball-Verbandsliga den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Die TSR gewann beim TuS Neuhofen mit 20:19 (12:8).

„Der Spielverlauf war sehr überraschend“, sagte TSR-Trainer Jonas Baumgart zu der Partie mit relativ wenig Toren. Herausragend war die Torhüterleistung auf beiden Seiten. Bei den Gästen stand Frederik Brödel für den leicht angeschlagenen Max Heringer zwischen den Pfosten und kassierte nicht nur wegen seiner drei vereitelten Strafwürfe ein Sonderlob von seinem Trainer.

Sonderlob für Zimmermann

Auch Eric Zimmermann, der wieder als vorderste Mann in der 5:1-Abwehr agierte, wurde wegen seiner Leistung von Baumgart herausgehoben: „Er war unter der Woche wegen einer Zerrung in Behandlung. Ich bin froh, dass er spielen konnte. Ohne ihn hätten wir nicht gewonnen.“ Baumgart war nach der laschen Abwehrleistung der Vorwoche diesmal von seinem Defensivverbund angetan. Dieser habe die richtige Einstellung an den Tag gelegt.

Das Endergebnis war zwar knapp, die TSR hätte aber bei einer besseren Quote deutlich höher gewinnen können. Gerade Anfang des zweiten Durchgangs stockte der Angriff. So schlugen die Rodalber unter anderem aus fünf Ballgewinnen keinen Profit. Außerdem kam Baumgarts Mannschaft zu keiner Zeit in ihren Tempohandball. Trotzdem ist die TS Rodalben nun neben dem TuS Heiligenstein das einzige Team in der Verbandsliga ohne Punktverlust.

SO SPIELTEN SIE