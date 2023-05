Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der ersten Partie der Abstiegsrunde der B-Junioren-Verbandsliga hat der FK Pirmasens am Donnerstagabend im Sportpark Husterhöhe mit 6:1 (4:0) gegen einen spielerisch überforderten SC Idar-Oberstein gewonnen. „Ein guter Start in diese Abstiegsrunde war extrem wichtig“, betonte FKP-Trainer Hagen Burkart.

Man sollte von Beginn an voll konzentriert sein, denn ganz schnell kann ein noch so ausgefeilter Matchplan über den Haufen geworfen werden. Die Unordnung in der Pirmasenser Defensive direkt nach