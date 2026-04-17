„Ein langer Samstag“, so Vereinschef Maximilian Müller, steht dem Organisationsteam und den Teilnehmern beim Frühjahrsturnier des RFV Pirmasens-Winzeln bevor.

Denn für die M-Dressur mit Kandare um 16.30 Uhr, den abschließenden Höhepunkt des ersten Turniertags, liegen 31 Meldungen vor. Müller: „Damit sind wir sehr zufrieden. Das bedeutet aber auch, dass wir am Samstag schon um 7.30 Uhr beginnen müssen, damit wir am Abend so zwischen 19 und 19.30 Uhr fertig sind.“ In der Starterliste für die M-Dressur stehen auch Charlotte Hummel mit Silver und Selina Straßel mit Fehrbellin’s Fleur de la Vie vom Winzler Reitverein. Charlotte Hummel war schon in der S-Klasse unterwegs.

Der Sonntag ist dem Springreiten vorbehalten. Hier geht es nur bis zur Klasse L, denn das Frühjahrsturnier ist im Gegensatz zum großen Sommerturnier „eher für den Nachwuchs gedacht“, wie Müller sagt. Die Parcours auf dem Winzler Freigelände an der Steinmauer baut – wie schon seit vielen Jahren – Stefan Muthweiler.

DER ZEITPLAN

Samstag: 7.30 Uhr: E-Dressur, 8.45 Uhr: A*-Dressur, 10.15 Uhr: A**-Dressur, 12 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse L* - Trense, 14 Uhr: L*-Dressur mit Kandare, 16.30 Uhr: M*-Dressur mit Kandare