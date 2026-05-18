Vier Sterne funkeln über der Ferienwohnung der Familie Kustes in Wilgartswiesen. Sie erfüllt alle Kriterien, die der Deutsche Tourismusverband an Unterkünfte stellt.

„Urlaubswohnung Pfalz“ nennen Carmen und Matthias Kustes ihre Ferienwohnung in der Sportplatzstraße in Wilgartswiesen. Seit 2015 begrüßen sie dort Gäste. Die 55-Quadratmeter-Wohnung im Haus der Familie bietet vier Schlafplätze und allen Komfort, den die Kriterien des Deutschen Touristikverbands (DTV) vorgeben, um eine Vier-Sterne-Klassifizierung zu erhalten.

„Alle drei Jahre ändern sich diese Kriterien“, berichtet Sonja Spieß, die Leiterin der Tourist-Info der Verbandsgemeinde Hauenstein. Sie überprüft die Einhaltung dieser Kriterien, in der Vier-Sterne-Kategorie sind es 130. „Vieles, was vor drei Jahren noch nicht selbstverständlich war, ist heute Standard“, sagt sie mit Blick auf erforderliche Ausstattungen wie etwa ein elektrisches Messer. Der DTV würde die Kriterien den Gästewünschen anpassen.

Alle zwei Jahre Erneuerungen

Alle zwei Jahre nimmt die Familie Kustes Erneuerungen in ihrer Ferienwohnung vor. Zuletzt wurde eine neue Kühl-Gefrier-Kombination angeschafft, der Herd hat jetzt Induktionsfelder, das Kochgeschirr ist neu. Im Außenbereich gibt es viele Spielmöglichkeiten für Kinder. „Hier wird viel für den Gast getan“, betonte Spieß.

Carmen und Matthias Kustes haben viele Stammgäste, die seit Jahren nach Wilgartswiesen kommen, die Annehmlichkeiten der Wohnung und den familiären Umgang schätzen. „Viele bleiben vier bis fünf Tage, manche aber auch zwei oder drei Wochen“, erzählte Matthias Kustes. Die Hauptzeit liege zwischen März und Oktober, „da liegt unsere Auslastung zwischen 80 und 90 Prozent“, ergänzte er.

78 Ferienwohnungen gibt es in der Urlaubsregion Hauenstein. Zwei davon sind mit fünf Sternen klassifiziert, zehn mit vier Sternen, wie Spieß informierte. Die Vier-Sterne-Klassifizierung der „Urlaubswohnung Pfalz“ ist eine Folgezertifizierung, sie ist drei Jahre gültig.