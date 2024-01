Der Strom- und Gaspreis bleibt gleich. Einzig beim Gas und der Fernwärme kommt die ohnehin vorgesehene Mehrwertsteuer-Erhöhung zum 1. April drauf. Wegen der Netzentgelte hätten die Stadtwerke zwar erhöhen müssen, verzichten aber darauf. Stadtwerke-Chef Christoph Dörr will lieber neue Kunden gewinnen.

„Das kostet uns jeweils 400.000 Euro für Gas und Strom“, benennt Dörr den Verlust, den die Stadtwerke durch den Verzicht auf die Weitergabe gestiegener Kosten haben werden. Unter anderem schlagen die höheren Netzentgelte zu. Außerdem gibt es noch eine Speicherumlage oder Konvertierungsumlage. „Das sind alles staatliche Abgaben“, benennt Dörr den Urheber der gestiegenen Kosten. Beim Strom hätten die Stadtwerke eigentlich 1,3 Cent pro Kilowattstunde teurer werden müssen, beim Gas 0,3 Cent. „Das hört sich wenig an, rechnen sie es aber mal auf den Durchschnittsverbrauch hoch“, so Dörr. Bei einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden für ein kleines Haus wären es 60 Euro im Jahr mehr, die nun in der Stadtwerke-Kasse fehlen werden.

Die dadurch fehlenden 800.000 Euro in der Stadtwerke-Bilanz will Dörr durch die Rückgewinnung von Kunden kompensieren. Außerdem seien noch Reserven vorhanden, die angezapft werden könnten. Und dann will der Stadtwerke-Chef noch beim Betrieb einsparen.

Discounter wieder aktiv

Auf die Erhöhung haben die Stadtwerke auch verzichtet, weil derzeit die sogenannten Strom- und Gas-Discounter wieder schwer aktiv seien. Teilweise würden wieder Wechselprämien von 250 Euro geboten, schildert Dörr. Und neben den Discountern machen den Stadtwerken auch Nachbarversorger wie die Pfalzwerke zu schaffen, die mit Preisen um Stadtwerke-Kunden werben würden, die sie den Kunden im Pfalzwerke-Versorgungsgebiet nicht böten, schildert Dörr. Die Stadtwerke hingegen würden nicht aktiv im Pfalzwerkegebiet um Kunden werben, wenn gleich es für Strom- oder Gaskunden im Landkreis auch möglich wäre, zu den Stadtwerken zu wechseln.

Aktuell dürften viele Kunden wieder überlegen, den Anbieter zu wechseln, da die Stadtwerke in dieser Woche die Jahresrechnungen für 2023 versenden. Bis auf wenige Kunden, bei denen die Verbrauchswerte nicht plausibel seien, bekommen alle ihre Rechnungen mit entsprechenden Nachzahlungen oder Erstattungen. Wer ein Guthaben habe, könne wählen, ob er den Betrag auf einen Schlag zurückbekommt, oder es mit den nächsten Abschlagszahlungen verrechnet werde.

Viel Arbeit durch Preisbremse

Viel Arbeit habe den Stadtwerken die Preisbremse der Bundesregierung gemacht. Im vergangenen Jahr wurde die Preisbremse durch den Verzicht auf einen Abschlag, die Erhebung von nur der Hälfte eines Monats sowie die Zahlung des dreifachen Abschlags im April 2023 umgesetzt. Damit die Kunden nachvollziehen können, wie die Preisbremse sich jetzt konkret bei ihnen ausgewirkt hat, soll auf der Internetseite der Stadtwerke in den nächsten Tagen ein Preisbremsenrechner installiert werden.

Dörr warnte davor, bei einem niedrigeren Verbrauch gleich den Abschlag reduzieren zu wollen. Die nächste Erhöhung für den Strom steht zum 1. April mit der Anpassung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent ins Haus. Die Stadtwerke werden zum 1. April alle 33.000 Haushalte in Pirmasens erneut anschreiben müssen, wobei Dörr am Mittwoch offen ließ, ob die Mehrwertsteuer wirklich erhöht wird . Das entsprechende Gesetz sei vom Bundesrat abgelehnt worden und gehe nun in den Vermittlungsausschuss, der erst am 21. Februar tagen wolle.

Längere Servicezeiten

Um Kunden für Fragen zur Jahresrechnung schnell genug informieren zu können, wurden die Öffnungszeiten des Kundenservice in der Gasstraße verlängert. Bis 16. Februar wird montags bis donnerstags von 7.15 bis 17 Uhr sowie freitags von 7.15 bis 13 Uhr geöffnet sein, wobei Dörr eine Terminvereinbarung empfiehlt.

Verlängert wurde auch die eigentlich nur für je 500 Gas- und Stromkunden gedachte Vertragsanpassungsaktion. Kunden, die in der Grundversorgung gelandet waren, konnten auf einen wesentlich günstigeren Privattarif umsteigen. Die Aktion soll auf jeden Fall weiterlaufen, auch wenn längst mehr als die je 500 Kunden davon Gebrauch gemacht hätten, betonte Dörr am Mittwoch.