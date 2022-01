Die Stadtwerke Pirmasens beginnen in der letzten Januar-Woche mit der Zustellung der Jahresrechnungen für das Abrechnungsjahr 2021. Wie bisher gibt die Jahresabrechnung der Stadtwerke Auskunft darüber, wie hoch der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch im letzten Abrechnungszeitraum ausgefallen ist.

„In Pirmasens sind es über 32.000 Rechnungen, von denen wir den Großteil von rund 90 Prozent am 28. Januar an unsere Kunden verschicken“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr. Die restlichen Rechnungen gehen erst Mitte Februar 2022 an die Kunden raus. Grund für diese Verzögerung bei rund zehn Prozent der Kunden ist, dass vor dem Versand noch eine Nachkontrolle bei unklaren Verbrauchsdaten stattfindet.

Der erste Abschlag für die Rechnungen mit Datum 28. Januar wird am 18. Februar fällig. Für Rechnungen mit Datum 18. Februar erfolgt der erste Abschlag erst am 7. März.

Keine Barauszahlung von Guthaben

Auch in diesem Jahr gibt es bei den Stadtwerken keine Barauszahlung von Rechnungsguthaben, da die Kasse geschlossen bleibt. Guthaben können entweder auf die Konten der Kunden überwiesen oder mit den nächst fälligen Abschlägen verrechnet werden. Die Änderung des Abschlags kann schriftlich oder über die Stadtwerke Homepage unter dem Schlagwort „Service Jahresrechnung“ beantragt werden. Kunden, die keine Bankverbindung hinterlegt haben, erhalten ein entsprechendes Formular mit der Jahresrechnung.

Besucher brauchen Termin

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass Besucher des Kundenzentrums einen Termin benötigen und ihren 3G-Status nachweisen müssen. Dörr erklärt die Situation: „Ist die Abrechnung raus, beginnt normalerweise regelmäßig im Kundenzentrum die Hochkonjunktur. Erfahrungsgemäß erwarten wir eine stark erhöhte Nachfrage.“ Sie würden ihre Services dieses Jahr aufgrund der nach wie vor geltenden Corona-Einschränkungen telefonisch, schriftlich, elektronisch und auch persönlich anbieten, wobei persönliche Besuche nur nach vorheriger Terminvereinbarung und nach 3G-Regel möglich seien.

Zugangskontrolle am Eingang

Wer die Stadtwerke persönlich aufsuchen möchte oder muss, kann online auf der Stadtwerke-Homepage einen Termin vereinbaren. Die Terminreservierung ist auch telefonisch möglich. Die aktuell geltende 3G-Zugangskontrolle erfolgt über einen Sicherheitsdienstleister direkt am Eingang des Verwaltungsgebäudes. Die Stadtwerke bitten Besucher, zwischenzeitliche Änderungen der Corona-Bestimmungen zu beachten.

Bei der telefonischen Bearbeitung von Anfragen kann es zu Verzögerungen kommen. Trotz eines Freizeichens – die moderne Telefontechnik zeigt eine besetzte Leitung nur über das digitale Telefondisplay an – sind alle Mitarbeiter in Kundengesprächen.

Telefon-Kontakte

Die Stadtwerke Pirmasens sind erreichbar über Telefon

06331 8760 für Terminbuchung, 06331 876-380 (An- und Abmeldungen, Lieferantenwechsel, Fragen zum Verbrauch), 06331 876-381 (Fragen zu geleisteten Zahlungen, Ratenzahlungen, Vorkassenzähler), 06331 876-270 (Tarife, Energieberatung, Energiedienstleistungen) sowie per Fax unter 06331 876-217 und per E-Mail unter service@stadtwerke-pirmasens.de.