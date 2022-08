„Die Nachfrage nach Neun-Euro-Tickets ist in Pirmasens nach wie vor stabil“, teilt Richard Urbany von den Stadtwerken mit und bestätigt damit im Kleinen, was der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) für sein gesamtes Einzugsgebiet – wozu auch der Stadtbusverkehr in Pirmasens gehört – mitteilt.

Für die Monate Juni und Juli wurden in Pirmasens jeweils rund 2900 Neun-Euro-Tickets verkauft. „Und Stand Donnerstag, 4 August, haben wir bereits 1900 Tickets mit Gültigkeit August verkauft“, sagt Urbany. „Insgesamt rechnen wir noch mit einem Absatz von rund 1000 Tickets, so dass wir auch im August die Zahlen von Juni und Juli erreichen werden.“ Der Kauf der Tickets sei aber, so Urbany weiter, nicht zwangsläufig identisch mit dem Gültigkeitsmonat. Die Zahlen vermischen sich etwas, da bereits im Mai Tickets für Juli und August im Vorverkauf abgesetzt wurden. Und auch darauf weist Urbany hin: „Nicht in den Zahlen enthalten ist die Anerkennung aller Abo-Jahreskarten – vom den Schülern bis zu den Senioren –, die bundesweit ebenfalls als Neun-Euro-Tickets anerkannt werden.“

Die seit Mai im Gebiet des VRN insgesamt im Vorverkauf erworbenen und im Rahmen des Aktionszeitraums bisher verkauften 271.382 Fahrscheine beziehungsweise Neun-Euro-Tickets haben nach Auskunft des VRN zu rund 2,5 Millionen Euro Einnahmen geführt. Mit den im Juni weiterhin verkauften Einzelfahrscheinen, Fünf-Fahrten-Tickets, Tages-Tickets und Monatskarten konnten Einnahmen von rund 1,5 Millionen Euro erzielt werden, sodass in Summe betrachtet ein Einnahmenvolumen von rund 4 Millionen Euro zu verzeichnen ist. Die zuvor im Mai verkauften Einzelfahrscheine, Fünf-Fahrten-Tickets, Tages-Tickets und Monatskarten führten zu einem Einnahmenvolumen von rund 8,2 Millionen Euro. Diese Summe, wäre das Neun-Euro-Ticket nicht eingeführt worden, wäre sicherlich in ähnlicher Größenordnung – wie die Vorjahre zeigen – auch im Juni erzielt worden. Somit entstand dem VRN nach eigenen Angaben ein Verlust von rund 4,2 Millionen Euro, letztendlich resultierend aus rund 1,3 Millionen weniger abgesetzten Fahrausweisen.