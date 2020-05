Wegen der technischen Umstellung des Telefonanschlusses durch die Telekom sind die Stadtwerke Pirmasens am Mittwoch, 20. Mai, für rund eine halbe Stunde in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Die genaue Abschaltzeit des Anschlusses sei im Voraus nicht genauer zeitlich eingrenzbar, so die Stadtwerke. Wer innerhalb der Abschaltzeit den Kontakt zu den Stadtwerken sucht, kann diese per E-Mail an info@stadtwerke-pirmasens.de erreichen. Bei Notfällen, wie beispielsweise Gasgeruch , oder sonstigen Störungen bleiben die Stadtwerke währenddessen über die Telefonnummer 06331/2415735 erreichbar.