Noch in diesem Jahr werden zwei weitere Ladesäulen für Elektroautos in Pirmasens installiert. Die Stadtwerke wollen in einem ersten Schritt zehn Säulen im Stadtgebiet anbieten. Weitere 30 Ladestationen sind denkbar – aber abhängig von der Nachfrage.

An der Pirminiuskirche und dem Robert-Schelp-Platz werden die nächsten zwei Ladesäulen noch 2020 installiert, kündigte am Montag Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr an. Die Stadtwerke haben eine Übersicht erstellt, wo die Installation von Ladesäulen Sisinnvoll wäre. Hierbei orientiert sich der Energieversorger neben der eventuellen Nachfrage auch an der Netzinfrastruktur, also wo genügend Leistung für die fleißigen Stromfresser abzuzapfen wäre. Es wäre schließlich sinnlos, eine Ladesäule an einem Standort zu installieren, wo überhaupt nicht die gewünschte Strommenge gezapft werden kann, ohne dass buchstäblich die Sicherungen rausfliegen. Grundsätzlich sieht Dörr das Pirmasenser Stromnetz sehr gut aufgestellt für die E-Mobilität.

Das Netz sei dereinst für 70.000 Einwohner ausgelegt worden, was nun von Vorteil sei. Trotzdem rechnet der Stadtwerke-Chef mit „Stresssituationen“ im Stromnetz, wenn viele Pirmasenser gleichzeitig ihr Elektroauto aufladen wollten. Sollte eines Tages jedes Auto in Pirmasens elektrisch betrieben werden, was einer Menge von 28.000 E-Autos entspräche, dann könnte jeweils ein Fünftel davon gleichzeitig am Netz hängen, ohne dass die Stromversorgung zusammenbricht, prognostizierte Dörr. Aktuell seien jedoch erst 86 reine Elektroautos und 68 so genannte Plug-In-Hybride in Pirmasens zugelassen.

Im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke den Anfang mit einer Ladesäule an der Münztreppe gemacht. Die konnte jedoch wegen der sehr langen Baustelle an den Treppen lange Zeit nicht genutzt werden, weshalb im Schnitt gerade mal eine Kilowattstunde pro Tag dort gezapft wurde. Für einen wirtschaftlichen Betrieb seien jedoch mindestens 66 Kilowattstunden pro Tag und Säule nötig, rechnete Dörr vor.

Der Stadtwerke-Chef hofft auf eine gute Förderung. Hier könnten bis zu 2400 Euro pro Säule möglich sein. Aktuell gebe es aber noch Verwirrung wegen der Fördermöglichkeiten, meinte Bürgermeister Michael Maas. „Da geistern verschiedene Fördermodelle durch das Land“, so Maas.

Die Kosten pro Säule beziffert Dörr auf 12.300 Euro. Dazu kommen rund 400 Euro pro Säule für den Unterhalt. Insgesamt werden die Stadtwerke für die ersten sieben fest geplanten Säulen 86.000 Euro investieren. Den Anfang sollen die Säulen vor der Pirminiuskirche und dem Robert-Schelp-Platz machen. 2021 folgt eine Säule vor der Festhalle oder dem Carolinensaal. Ein Jahr später dann je eine Säule am Hauptbahnhof und eine am Bauamt in der Teichstraße. Weitere Standorte sind der Messeparkplatz, das FKP-Stadion und der Parkplatz an der Hochschule. Eine Säule am Rathaus werde derzeit technisch geprüft.

Für den Kunden, der dort laden will, ist die Bezahlung momentan nur pro Ladevorgang möglich. Sieben Euro kostet das, egal ob man eine Kilowattstunde zapft oder die Batterien volllaufen lässt. Dörr ist nicht besonders glücklich mit dieser Art der Abrechnung. Es gebe aktuell aber noch keine Möglichkeit, Kilowattstunden exakt dem Eichgesetz gemäß zu laden. Hier sei eine Regelung in Arbeit. Dann könnte der Kunde exakt die Strommenge bezahlen, die er auch gezapft hat. Der Tarif werde der gleiche sein, wie wenn er zuhause Strom bezieht, sagt Dörr, der jedoch überlegt, für Stadtwerkekunden einen Rabatt zu ermöglichen. Das werde aber erst im kommenden Jahr der Fall sein.

Aktuell gebe es im städtischen Fuhrpark einen Plug-In-Hybriden. Das Gebäudemanagement der Stadt plane die Anschaffung eines Elektroautos und der Fuhrpark werde demnächst eine rein elektrische Kehrmaschine testen, kündigte Maas an.

Neben den öffentlichen Ladesäulen installieren die Stadtwerke bereits fleißig Ladepunkte in Privathaushalten. Die so genannten Wallboxen kosten ab 1300 Euro. Wer sich ohne die Stadtwerke eine Wallbox installiert, müsse dies übrigens den Stadtwerken melden. Bei elektrischen Anlagen mit einer Leistung von mehr als elf Kilowatt sei das Pflicht, damit die Stadtwerke ihre Netze anpassen können, erklärte Dörr.