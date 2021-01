Die Stadtwerke bleiben wegen Verschärfung der Corona-Restriktionen ab Montag, 11. Januar, bis auf Weiteres für den Kundenverkehr geschlossen. Das hat der kommunale Energieversorger mitgeteilt. Der Zugang zum Kassenautomaten im Foyer des Verwaltungsgebäudes zur Aufladung von Chipkarten und für Einzahlungen bleibe weiterhin zu folgenden Zeiten gewährleistet: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Kunden, die zum Kassenautomaten wollen, werden gebeten, zu klingeln. Zählerablesungen, Zählerwechsel und Sperrkassierungen finden nach wie vor statt. Telefonisch, elektronisch oder postalisch stehen die Mitarbeiter weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Die genannten Bereiche bleiben telefonisch unter 06331/8760 und auch per E-Mail (service@stadtwerke-pirmasens.de für den Kundenservice; vertrieb@stadtwerke-pirmasens.de für die Energieberatung sowie netze@stadtwerke-pirmasens.de für Planauskünfte oder Hausanschlüsse) erreichbar. Zusätzlich nimmt das Callcenter Kundenanfragen von Montag bis Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr sowie freitags von 12 bis 16 Uhr über die Rufnummer 06331/876382 an. Bei komplexen Sachverhalten und in Fällen, wo das Callcenter nicht weiterhelfen kann, werden die Kunden innerhalb von drei Tage von einem Kundenberater zurückgerufen, versprechen die Stadtwerke. Der Entstörungsdienst ist weiterhin uneingeschränkt im Einsatz. Im Falle einer Störung gilt die Rufnummer 06331/876100 (etwa bei Gasgeruch). Die Stadtwerke bitten die Kunden um Verständnis für etwaige Einschränkungen bei den Serviceleistungen.