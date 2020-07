Die Stadtwerke reparieren seit Montag einen Schaden am Wassernetz im Kreuzungsbereich Schäferstraße/Pfarrgasse. Es muss mit Verkehrseinschränkungen auf der Schäferstraße stadteinwärts gerechnet werden. Die Baumaßnahme nimmt nach Angaben der Stadtwerke voraussichtlich 14 Tage Zeit in Anspruch. Währenddessen komme es zu Versorgungsunterbrechungen. Davon betroffene Anlieger werden rechtzeitig vorab informiert, so die Werke.