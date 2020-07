Die Stadtwerke reparieren seit Sonntag, 26. Juli, einen Schaden am Wassernetz in der Pfarrgasse. Im Vorgriff auf ein für Anfang August geplantes Bauprojekt werde seit Montag ein größeres Teilstück der schadhaften Wasserleitung bis in den Kreuzungsbereich der Schäferstraße/Pfarrgasse ausgewechselt. Mit leichten Verkehrseinschränkungen in der Schäferstraße, Fahrbahn stadteinwärts, müsse gerechnet werden, so die Stadtwerke. Die Maßnahme dauere voraussichtlich zehn Tage. Währenddessen komme es zu geplanten Versorgungsunterbrechungen. Davon betroffene Anlieger werden rechtzeitig vorab informiert. Beim Bauprojekt Pfarrgasse werden unter anderem die Wasser- und Gasversorgungsleitungen sowie die Hausanschlüsse in der gesamten Pfarrgasse erneuert.