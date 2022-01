Am Dienstag haben die Stadtwerke einer Mitteilung zufolge einen Schaden an einer Fernwärmeleitung in der Nördlichen Exerzierplatzstraße auf Höhe Hausnummer 16 festgestellt. Die Tiefbauarbeiten begannen noch am selben Abend und wurden am Mittwoch insofern vorerst beendet, als dass der für die Reparatur benötigte Graben fertiggestellt wurde. Eine erste, provisorische Reparatur fand noch im Laufe des Mittwochs statt und war den Angaben zufolge erfolgreich. Vereinzelt seien Haushalte im Bereich der Schadensstelle von der drei bis vierstündigen Abstellung betroffen gewesen. Diese seien aber vorab informiert worden.

Im Baustellenbereich muss laut Stadtwerken mit leichten Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Baustelle kann über die Linksabbiegerspur umfahren werden. Das für die vollständige Instandsetzung benötigte, spezielle Formteil wurde bereits bestellt, jedoch ist dessen Lieferzeit aktuell noch nicht bekannt. Zwischenzeitlich bleibt die Baustelle so lange bestehen, bis die endgültige Instandsetzung abgeschlossen ist.