Wann startet Pirmasens in die Freibadsaison? Diese Frage lässt sich momentan nicht beantworten. Zwar sieht das Land vor, dass ab dem 27. Mai Freibäder wieder öffnen können, aber in Pirmasens bereitet diese Vorgabe den Verantwortlichen noch Kopfzerbrechen. Der Hintergrund: Im Plub sind Hallen- und Freibad eigentlich Miteinander kombiniert und die Landesvorschrift sagt, Hallenbäder dürfen erst am 10. Juni wieder geöffnet werden. Zudem fehlen den Stadtwerken als Betreiber des Bades noch Details zu den Auflagen und den Hygienevorschriften, die umzusetzen sind. Für alle Wasserratten geben die Stadtwerke immerhin die Parole aus: „Wir versuchen, das Bad schnellstmöglich wieder zu öffnen.“ In Kaiserslautern hingegen soll die Freibadsaison dieses Jahr komplett ausfallen. gana