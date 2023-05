Wer bislang versäumt hat, seine Jahreskarte der Pirmasenser Stadtwerke auf das günstigere Deutschlandticket umzustellen, hat dazu noch bis zum 12. Mai Zeit. Die Umstellung erfolgt in diesem Fall rückwirkend zum 1. Mai . Ist die Frist verstrichen, bleibt das bisherige Abo gültig, es muss der höhere Preis bezahlt werden. Alle Abo-Kunden der Verkehrsbetriebe haben die Unterlagen zur Umstellung ihres Abos bereits postalisch erhalten. Die Umstellung ist sehr einfach: Antrag ausfüllen und einsenden. Wer Unterstützung benötigt, kann sein Abo auch persönlich in der Mobilitätszentrale im Bürger-Service-Center umstellen lassen. Die Servicemitarbeiter sind dabei behilflich. Was organisatorisch nicht möglich ist, ist die automatische Umstellung der Abos. Deshalb sei das Zutun der Abonnenten erforderlich, informieren die Stadtwerke.

Wer bisher noch kein Abo, Monats- oder Jahresticket hatte und künftig das neue Deutschland-Ticket erwerben möchte, kann dies entweder direkt online bei der RNV unter www.rnv-online.de/tickets/deutschlandticket oder auch per Bestellschein über die Mobilitätszentrale (Mobiz) im Bürger-Service-Center beantragen. Das Formular gibt es als Download unter www.stadtbus-pirmasens.de oder in der Mobiz. Dem Antrag ist ein Foto beizufügen, beim Online-Antrag kann dieses digital hochgeladen werden. Wer den Bestellschein in der Mobiz abgibt, wird gebeten, diesem ein aktuelles Foto beizulegen. Infos zum Deutschland-Ticket und den Tarifbestimmungen sind erhältlich unter www.vrn.de/news/artikel/00687/index.html oder auch unter www.stadtbus-pirmasens.de. Das Team der Mobiz steht Interessenten persönlich Rede und Antwort – auch telefonisch unter 06331 876260. Die Mobiz im Bürger-Service-Center, Exerzierplatzstraße 3, hat wie folgt geöffnet: Montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. rhp