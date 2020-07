Die Stadtwerke Pirmasens geben nach eigenen Angaben die von der Bundesregierung für den Zeitraum Juli bis Dezember 2020 beschlossene Absenkung der Mehrwertsteuer (19 auf 16 Prozent beziehungsweise 7 auf 5 Prozent) bei Energie- und Wasserlieferungen in vollem Umfang an ihre Kunden weiter. Die jeweils gültigen Mehrwertsteuersätze werden auf der kommenden Jahresrechnung ausgewiesen, so die Werke. Dazu seien weder die Ablesung der Energie- und Wasserzähler noch eine Anpassung der aktuell festgelegten Abschläge zum Stichtag 1. Juli notwendig, denn die Stadtwerke gewähren die reduzierten Mehrwertsteuersätze für das komplette Abrechnungsjahr 2020 im Rahmen der Stichtagsablesung und Abrechnung zum Jahresende.

Eine Ausnahme gebe es jedoch: Bei unterjähriger (zum Beispiel monatlicher) Ablesung und Abrechnung werden die reduzierten Steuersätze erst für die Zeiträume ab dem 1. Juli berücksichtigt, so die Stadtwerke.

Regeln fürs Plub und die Stadtbusse

Im Schwimmbad Plub gelten seit der Wiedereröffnung bereits reduzierte Sonderpreise. Bei den Stadtbussen der Verkehrsbetriebe gelten die Preisvorgaben des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass ab dem 1. Januar 2021 automatisch die dann geltenden Mehrwertsteuersätze angewendet werden. Bei Fragen sind die Mitarbeiter der Stadtwerke erreichbar unter der Telefonnummer 06331/876 270.