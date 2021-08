„Die Leute kommen zu ihrem Geld, wir behalten es nicht ein“, versichert Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr. Nachdem nun die Jahresabrechnungen verschickt werden, können sich die Kunden ihr Guthaben Corona-bedingt allerdings nicht bar auszahlen lassen.

Wie Christoph Dörr andeutet, rechnet er „mit einigem Unmut“ ob dieser Neuerung: „Gerade eben hatte ich so einen Anruf“, berichtet er von einem „ruppigen Telefonat“, in dem ihm ein Kunde vorwarf, die Stadtwerke behielten einfach sein Geld ein. Stimmt nicht, betont Dörr. Wer übers Jahr zu viel bezahlt hat und nun laut Abrechnung noch Geld herausbekommt, der kann sich die Summe überweisen lassen oder mit den nächsten Abschlagszahlungen verrechnen lassen. Wer keine Bankdaten hinterlegt hat, bekommt mit seiner Abrechnung die Möglichkeit, diese noch nachzureichen.

„Können Abstände nicht sicherstellen“

Dörr berichtet von einem „Pirmasenser Spezifikum“: Wenn die Stadtwerke die Rechnungen verschickt haben, „dann sind wir für zwei bis vier Wochen faktisch eine Bank“. Will meinen: In der Schachenstraße stehen die Leute Schlange, um sich ihr Guthaben an der Kasse in der Kundenzentrale auszahlen zu lassen. Das dauert laut Dörr pro Kunde acht bis zehn Minuten. Somit schaffe man gerade mal sechs bis sieben Kunden in der Stunde. Und mit Warteschlangen ist es während Corona ja so eine Sache. „Wir könnten die Abstände nicht sicherstellen“, sagt Dörr. Man habe lange überlegt, sogar erwogen, das Ordnungsamt hinzuzubitten, sich aber letztlich für die bargeldlose Variante entschieden. „Wir könnten das sonst nicht händeln.“

Stadtwerke verschicken 32 000 Rechnungen

Die Stadtwerke verschicken Ende der Woche den größten Teil der mehr als 32.000 Jahresabrechnungen. Etwa zehn Prozent gingen erst Mitte Februar raus, weil unklare Verbrauchsdaten nochmals kontrolliert werden. Die Rechnungen weisen den Wasser- und Energieverbrauch der Kunden aus und damit auch, ob sie übers Jahr zu viel oder zu wenig an die Stadtwerke gezahlt haben. „Ist die Abrechnung raus, beginnt normalerweise im Kundenzentrum die Hochkonjunktur“, erklärt Dörr. Doch sei die Zentrale Corona-bedingt seit 4. Januar geschlossen. Stattdessen stehe man den Kunden derzeit telefonisch, schriftlich und per E-Mail zur Verfügung. Wer die Höhe seiner Abschlagszahlungen ändern will, muss das auf diesen Wegen tun, beispielsweise auf der Internetseite der Stadtwerke.

Auch wenn die Kasse der Stadtwerke geschlossen ist: Der Kassenautomat im Foyer ist zugänglich, wobei man klingeln muss. Am Automaten kann man, wie bisher auch, allerdings nur Einzahlungen vornehmen − etwa um Karten für die in Mietshäusern eingebauten Prepaid-Zähler aufzuladen. Das sind jene Anlagen, bei denen die Verbraucher für eine gewisse Summe Strom kaufen. Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, fließt kein Strom mehr.

Info:

Die Stadtwerke sind telefonisch erreichbar:

06331/876-380: An- und Abmeldungen, Lieferantenwechsel, Fragen zum Verbrauch)

06331/876-381: Fragen zu geleisteten Zahlungen, Ratenzahlungen, Vorkassenzähler

06331/ 876-382: Mitteilung von Zählerständen

06331/876-270: Tarife, Energieberatung, Energiedienstleistungen