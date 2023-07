Trotz der stark steigenden Gasspeicherumlage (der Preis der Umlagen verdreifacht sich nahezu) zum 1. Juli bleiben die Gaspreise für die Kunden der Stadtwerke unverändert.

„Wir geben diese Preiserhöhung nicht weiter, sondern übernehmen diesen Posten für unsere rund 14.000 Gasprivat- und Gewerbekunden“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Kunden mit Individualverträgen.

Für die überwiegende Mehrheit an Gasbeziehern außerhalb von Pirmasens gilt seit 1. Juli: Gas wird teurer. Denn die Gasspeicherumlage stieg von 59 Cent pro Megawattstunde auf 1,45 Euro. Dies würde für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von rund 20.000 kWh Mehrkosten von knapp 30 Euro (brutto) im Jahr bedeuten.

Zum 1. Oktober 2022 wurde die Gasspeicherumlage eingeführt, um die Kosten für die Befüllung der Gasspeicher auf die Gaskunden umzulegen und damit die Versorgung in Deutschland abzusichern. Bislang wurde die Speicherumlage wenig kontrovers diskutiert, da die zusätzliche Belastung bisher verhältnismäßig niedrig ist. Die Gasspeicherumlage betrifft nur die Gasmengen, die verpflichtend eingespeichert werden müssen, um die Versorgung sicherstellen zu können. Auslöser waren die ungewöhnlich geringen Gasvorräte und die Unsicherheit, ob und wie viel Gas noch aus Russland nach Deutschland fließen wird und wie lange es dauert, für ausgefallene Liefermengen neue Lieferanten zu bekommen.

Die Trading Hub Europe (THE) ist dafür verantwortlich, dass die Speichervorgaben eingehalten werden. Durch die THE erfolgen massive Eingriffe in den Markt, obwohl es sich bei dieser Gesellschaft nicht um einen klassischen Marktakteur handelt. Die wesentlichen Entscheidungen obliegen der Regierung, insbesondere dem Wirtschaftsministerium, welches auch die Umlagenhöhe genehmigt – diese Anpassung erfolgt im Sechs-Monats-Rhythmus. THE ist dadurch legitimiert, in der Krise Gas einzukaufen, „koste es, was es wolle“. THE kauft danach große Mengen am Markt, was das Angebot verknappt und zu einer unweigerlichen Steigerung der Großhandelspreise führt. Zum 1. April 2025 sollen die Regeln auslaufen.