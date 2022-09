Die Stadtwerke heben die Gaspreise ab 1. November deutlich an. Hierbei sorgen die staatlichen Gasumlagen für exorbitante Mehrkosten bei der Gasbeschaffung, die der lokale Versorger nicht für seine Kunden auffangen kann. Insgesamt führt dies bei Gaskunden zu erheblichen Mehrbelastungen in den letzten beiden Monaten des Jahres.

Die Gasumlage wurde auf 2,419 Cent pro Kilowattstunde (netto) festgesetzt. Hinzu kommt die Gasspeicherumlage, die mit 0,0590 Cent (netto) pro Kilowattstunde zu Buche schlägt. Zudem wurden bereits bestehende Umlagen, die die Abwicklung der Gasversorgung direkt betreffen, stark erhöht. Oben drauf kommt dann noch die Mehrwertsteuer. Hier denkt die Politik aktuell über eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent nach. Die Absenkung soll so lange gelten, wie die Umlage erhoben wird. Für Kunden wird sich eine etwaige Absenkung der Mehrwertsteuer auf den kompletten Gaspreis auswirken und nicht nur auf einzelne Umlagen. Sobald eine diesbezügliche Entscheidung gefällt ist, geben die Stadtwerke eine Absenkung der Mehrwertsteuer im gesetzlich festgelegten Rahmen an die Kunden weiter.

Insgesamt bedeutet die Preisänderung für Stadtwerke-Kunden eine Steigerung um 3,95 Cent pro Kilowattstunde netto beziehungsweise 4,7 Cent pro Kilowattstunde brutto. Damit beläuft sich die Preiserhöhung ab November über alle Gastarife auf circa 55 Prozent.

Kunden haben ein Sonderkündigungsrecht

Kunden haben aufgrund der Preisänderung ein Sonderkündigungsrecht. Der neue Abschlag wird erstmalig im November fällig. Sofern Kunden feststellen, in Zahlungsverzug zu geraten, bitten die Stadtwerke, frühzeitig Kontakt aufzunehmen, um gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen.

Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr sieht eine Lawine auf die Verbraucher zurollen. „Wir sind in einer prekären Lage, die sich auf Dauer weiter zuspitzen könnte. Schon jetzt sind die Belastungen enorm. Überwiegend ist zu erwarten, dass Verbraucher den Gürtel deutlich enger schnallen müssen, um es im Winter zuhause in erträglichem Maße warm zu haben. Um hohe Nachzahlungen bei der kommenden Jahresrechnung zu vermeiden, bieten wir unseren Kunden an, ihren Abschlag bereits ab Oktober freiwillig zu erhöhen.“ Stichtag für die Abschlagserhöhung ist der 23. September. Nach diesem Datum werden Abschlagsänderungen erst ab November wirksam.