In zwei Jahren sollen auf mindestens 100 Balkonen in Pirmasens Sonnenkraftwerke glänzen. Die Stadtwerke haben am Montag den Startschuss für ihr Förderprogramm gegeben. Und gehen mit gutem Beispiel voran: Auf dem Fehrbacher Wasserturm wird ein Herrnhuter Stern nur mit Strom aus einem Balkonkraftwerk leuchten.

Die Stadtwerke werden den Kauf von sogenannten Balkonkraftwerken mit bis zu 150 Euro bezuschussen. Kleinere Anlagen erhalten 75 Euro. Eine Anlage mit einer Leistung von 600 Watt, so viel werden maximal gefördert, kostet in der Regel 900 bis 1000 Euro. Die Förderung beträgt also 15 Prozent. Andere Gemeindewerke, wie die Hauensteiner beispielsweise, kümmern sich über einen Großeinkauf um günstige Anlagen, die zum Selbstkostenpreis an die Kunden weitergegeben werden.

