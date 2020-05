Die Stadtwerke Pirmasens erneuern ab Freitag, 29. Mai, die Wasserhauptleitung in der Winzler Straße auf einer Länge von 250 Metern auf dem Abschnitt zwischen Neugasse und Blocksbergstraße. Dazu sei die Vollsperrung der Straße notwendig, so die Werke. Eine Umleitung werde ausgeschildert. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Während der Bauzeit von voraussichtlich zehn Wochen werde es zu geplanten Versorgungsunterbrechungen in der Wasserversorgung kommen. Die betroffenen Anwohner werden rechtzeitig zuvor informiert, so die Stadtwerke.