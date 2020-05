Im Rahmen der städtischen Straßenbaumaßnahme in der Jakobstraße erneuern die Stadtwerke zuvor die Leitungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung in der angrenzenden Schachenstraße. Gebaut wird nach Angaben der Werke ab Montag, 25. Mai, im Bereich zwischen der Jakobstraße und dem Kreuzungsbereich Gasstraße. Bauvorbereitend dazu wird bereits am Mittwoch, 20. Mai, eine Halteverbotszone eingerichtet. Ab dem 25. Mai wird der betroffene Teilabschnitt der Schachenstraße für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Dabei wird der Verkehr über die Poststraße umgeleitet beziehungsweise bereits ab der Schäferstraße über die Bahnhofstraße geführt. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Der Anliegerverkehr bleibt nach Angaben der Stadtwerke frei. Für Anlieger gibt es eine Wendemöglichkeit in Höhe des Einmündungsbereichs Jakobstraße (die Einbahnstraßen-Regelung wird während der Vollsperrung aufgehoben). Dieser Teil der Baumaßnahme nimmt zwei Wochen Zeit in Anspruch. Es wird dabei zu geplanten Versorgungsunterbrechungen kommen.

Im Anschluss an die Arbeiten in der Schachenstraße beginnen die Stadtwerke mit der Erneuerung der Strom-, Gas- und Wasserversorgungsleitungen und der Hausanschlüsse in der Jakobstraße, weshalb die Schachenstraße auch weiterhin halbseitig gesperrt bleibt. Die Arbeiten in der Jakobstraße dauern voraussichtlich sechs bis acht Wochen.