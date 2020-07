Die Stadtwerke Pirmasens erneuern ab Montag, 3. August , die Gas- und Wasserleitungen in der Pfarrgasse, der Kreuzgasse, der Neugasse und in der Brunnengasse auf einer Länge von jeweils etwa 90 Metern. Im Zuge der Arbeiten werden auch einige Strom, Gas- und Wasser-Hausanschlüsse erneuert. Im Baustellenbereich kommt es zu Verengungen der Fahrbahn und Einschränkungen des Parkraumes. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zwölf Wochen. Dabei wird es zu geplanten Versorgungsunterbrechungen kommen, worüber die betroffenen Anlieger rechtzeitig vorab informiert werden, so die Stadtwerke.