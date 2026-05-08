Am Montag, 11. Mai, beginnen die Stadtwerke Pirmasens im vorletzten Abschnitt mit der Erneuerung der Fernwärmeleitung in der Pettenkofer Straße. Die Zufahrt in die Pettenkofer Straße aus der Lemberger Straße wird, voraussichtlich ab dem 20. Mai, für die Dauer von fünf Wochen voll gesperrt. Ein Zufahrtsweg für Rettungsfahrzeuge wird beschildert. Dieser erfolgt über den Parkplatz Krankenhaus in der Lemberger Straße. Die Arbeiten für diese Zuwegung beginnen am 18. Mai und dauern ein bis zwei Tage.

Ende Juni werden die neuen Leitungen in das bestehende Netz eingebunden. Nach Öffnung der Straße können die Baugruben auf Sicht umfahren werden. Im Zuge der Einbindearbeiten wird es zu einer geplanten Versorgungsunterbrechung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Pirmasens kommen, informieren die Stadtwerke. Da das Datum der Abstellung außerhalb der Heizperiode liegt, werden die meisten Betroffenen nichts davon bemerken, heißt es weiter. Informationen hierzu sollen zeitnah vor Beginn der Abstellung erfolgen. Kunden, welche die Fernwärme zur Heißwasser- oder Dampfbereitung nutzen, würden nochmals separat informiert.