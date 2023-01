Nachdem die Stadtwerke die Jahresendabrechnungen für ihre Kunden erstellt haben, steht fest: In den überwiegenden Fällen dürfen diese für das Verbrauchsjahr 2022 mit Gutschriften rechnen. Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr nennt die Gründe: „Bei Gas haben die Pirmasenser in beachtlichem Umfang gespart: Rund 20 Prozent weniger Gas als im Jahr 2021 wurde verbraucht.“ Was den Spareffekt ebenfalls begünstigte, war ein sehr warmes Jahr 2022 mit einem milden Winter. „Einen weiteren Effekt auf die Jahresrechnung hat die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf sieben Prozent. Der abgesenkte Steuersatz kommt unseren Kunden für das gesamte Verbrauchsjahr zugute“, erklärt Dörr und fährt fort: „Was natürlich auch eine Rolle spielte, waren die ab November 2022 höher veranschlagten Abschläge, die aufgrund des kurzfristigen Wegfalls der Gasumlage zu einem Guthabenpolster auf den Kundenkonten führte, sowie die Dezemberabschläge, die einige Kunden trotzt der Übernahme des Dezember-Abschlages durch den Bund überwiesen hatten.“