Im Dezember werden die Stadtwerke von den Haushaltskunden keinen Gasabschlag abbuchen. Das versichert Stadtwerke-Chef Christoph Dörr. Der Verzicht auf den Dezemberabschlag ist Teil der Soforthilfe des Bundes, um die Folgen der Energiekrise abzufedern.

Wer einen Lastschriftauftrag erteilt hat, braucht nichts zu tun. Die Stadtwerke werden einfach nicht abbuchen. Wer einen Dauerauftrag eingerichtet hat oder jeden Monat aufs Neue überweist, kann sich den Gas- und Wärmeanteil des Abschlags im Dezember sparen. Dörr kündigte an, den Erstattungsbetrag der Soforthilfe mit dem Dezemberabschlag zu verrechnen. Nicht bei jedem Kunden wird die Erstattung vom Staat genau mit dem Dezemberabschlag übereinstimmen. In der Jahresrechnung werde es letztlich genau ausgeglichen, so Dörr. „Für Kunden entstehen weder Handlungsbedarf noch Nachteile“, versichert er. Wer trotzdem fälschlich den Dezemberabschlag bezahlt, erhält ihn mit der Jahresrechnung gutgeschrieben.

Komplizierte Unternehmensregelung

Die Soforthilfe gibt es auch für Unternehmen und Einrichtungen. Hier wird es aber komplizierter. Wer von den Gewerbekunden weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas verbraucht, erhält genau ein Zwölftel des Jahresverbrauchs der Monate November 2021 bis Oktober 2022 als Soforthilfe. Wer monatlich abrechnet und keine Abschläge zahlt, bekommt die Erstattung mit der Dezemberrechnung. Unternehmen mit mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden Verbrauch müssen den Stadtwerken bis 31. Dezember schriftlich begründen, dass sie die Soforthilfe beanspruchen dürfen.

Dörr kündigte außerdem an, dass im kommenden Jahr die Gas- und Strompreisbremse greifen werden. „Ein hundertprozentiger Ausgleich der Belastungen wird angesichts der historischen Dimensionen der Energiekosten nicht möglich sein“, warnte Dörr vor allzu großen Hoffnungen auf fallende Strom- und Gaspreise. Bis Ende November können Kunden noch ohne Termin persönlich in das Kundenzentrum in der Gasstraße kommen. Ab 1. Dezember rechnen die Stadtwerke mit einem Riesenansturm und empfangen Kunden nur noch mit Termin.