Das Kundenzentrum der Stadtwerke Pirmasens, An der Streckbrücke 4, bleibt vorerst weiterhin für den Publikumsverkehr geöffnet.

Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr sagt zur aktuellen Situation: „Wir beobachten die Entwicklung des Kundenaufkommens in den Kundenbereichen ständig. Sollte dieses die derzeit zulässigen Grenzwerte überschreiten, werden wir umgehend reagieren und kurzfristig schließen, würden jedoch erreichbar bleiben.“ Trotz der nach wie vor offenen Pforte bitten die Stadtwerke bereits jetzt, möglichst auf persönliche Besuche zu verzichten und die Beratungs- und Serviceleistungen telefonisch, schriftlich oder online wahrzunehmen. Ist ein persönlicher Besuch unumgänglich, sollte zuvor idealerweise telefonisch oder online einen Termin vereinbart werden.

Linienbusverkehr passt sich Corona-Lage an

Aufgrund der Schulschließungen und dem damit verbundenen Ausfall des Präsenzunterrichts entfallen nach Angaben der Stadtwerke ab Mittwoch, 16. Dezember, die „Corona-Verstärkerbusse“. Dennoch gelte der reguläre Schulfahrplan bis einschließlich Freitag, 18. Dezember, damit die Schüler ein etwaiges Betreuungsangebot in den Schulen wahrnehmen können. Nach diesem Datum gelte bis auf weiteres der Ferienfahrplan. Stadtwerke-Chef Dörr zur Situation im städtischen ÖPNV: „Wir fahren aktuell mit unseren Planungen auf Sicht, denn wir wollen uns flexibel der Nachfrage anpassen.“ Dörr weist damit auf die permanenten Beobachtungen zur Entwicklung der Fahrgastzahlen während des Shutdowns hin. „Bei stark sinkender Nachfrage können wir uns durchaus vorstellen, wie bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr dieses Jahres wieder in den um circa 50 Prozent reduzierten Fahrplan zu wechseln,“ so Dörr. Er legt Wert darauf, dass jeder, der mit dem ÖPNV zum Einkaufen oder zum Arzt kommen möchte, dies auch weiterhin tun kann.

Inwieweit sich die Einschränkungen auch auf den Ruftaxi-Verkehr auswirken werden, bleibe abzuwarten. Hier warten die Verkehrsbetriebe noch auf die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz.

Die im Bürger-Service-Center ansässige VRN-Mobilitätszentrale schließt bis auf weiteres ab Mittwoch, 16. Dezember. Das Serviceteam bleibt weiterhin telefonisch unter der Rufnummer 0 63 31/8 76-2 60 erreichbar. Alternativ können Fahrten im ÖPNV über die Online-Fahrplanauskunft auf www.vrn.de/mng/ geplant und auch die entsprechenden Fahrkarten gekauft werden.