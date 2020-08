Die Verkehrsbetriebe rechnen nach Ende der Ferienzeit ab kommenden Montag und mit Beginn des neuen Schuljahrs mit einem deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen.

Damit das Busfahren so sicher wie möglich ist, werden, so die Verkehrsbetriebe, alle eingesetzten Busse in einem kürzeren Rhythmus gereinigt sowie alle Haltestangen und Griffe desinfiziert. Die Fahrzeuge werden soweit wie möglich über Fenster und Dachluken durchgelüftet, mit maximalem Umfang an den Endhaltestellen. Der Einstieg erfolgt nur über die vordere Tür, der Ausstieg ist ausschließlich hinten. Die Entwicklung der Schülerfahrgastzahlen werde sehr genau beobachtet. Sollte es hier zu Engpässen kommen, werde versucht, durch Umverteilung Spitzen zu vermeiden. Es werde jedoch voraussichtlich nicht ausbleiben, dass Busse auf kurzen Teilabschnitten mit Stehplätzen unterwegs sein müssen.

Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgeschrieben

Zur Vermeidung von Infektionen gelte im öffentlichen Raum das Abstandsgebot, so die Verkehrsbetriebe. Allerdings sei es so, dass der Abstand wegen des begrenzten Platzes tatsächlich nicht in allen Verkehrsmitteln eingehalten werden könne. Dies sei der Grund, warum die Länder für die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und seiner Einrichtungen (also der Haltestellen und Bahnhöfe) die Benutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben haben. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr und im freigestellten Schülerverkehr sei ausdrücklich in der Corona-Bekämpfungsverordnung vorgeschrieben. Dies gelte auch für Schüler. Die Mund-Nasen-Bedeckung soll die Gefahr der Infektion reduzieren, auch wenn der Abstand im Bus nicht immer eingehalten werden kann.

Gedränge beim Ein- und Aussteigen vermeiden

Das Tragen einer Atemschutzmaske sei absolute Pflicht – davon ausgenommen sind lediglich Kinder unter sechs Jahren oder bei der Vorlage eines ärztlichen Attests. Fahrgäste sollten Abstand halten beim Warten an den Bushaltestellen, Gedränge beim Ein- und Aussteigen vermeiden, während der Fahrt nicht essen oder trinken, im innerstädtischen Taktverkehr gegebenenfalls auf frühere oder spätere Busfahrten ausweichen, vor und nach der Fahrt die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.

Nach Einschätzung von Experten hängt das Ansteckungsrisiko in einem Bus bei Tragen von Mund-Nase-Schutz hauptsächlich von zwei Faktoren ab: zum einen dem Abstand zu anderen Personen und zum anderen der Dauer einer Busfahrt. Die Verweildauer in den Bussen des innerstädtischen Linienverkehrs sei mit wenigen Minuten relativ gering und werde von daher auch als risikoarm angesehen. „Die Stadtwerke Pirmasens nehmen den Coronaschutz sehr ernst und verhalten sich im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten jederzeit gesetzgeberkonform“, informiert Christoph Dörr, Geschäftsführer der Stadtwerke Pirmasens.