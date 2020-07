Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr kam es in der Stadt erneut zu einem Wasserrohrbruch, diemal in der Haseneckstraße in Höhe der Hausnummer 32. Der Schaden werde seitdem repariert, teilten die Stadtwerke mit. Am Mittwoch dauerten die Arbeiten noch an. Aufgrund der Maßnahme sei die Haseneckstraße im Bereich der Baustelle halbseitig stadteinwärts auf einer Länge von rund 15 Meter gesperrt. Im Baustellenbereich müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Durch den Schaden sei die Wasserversorgung im betroffenen Abschnitt und einschließlich des Waldfriedhofs bis auf weiteres unterbrochen.