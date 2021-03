Der Pirmasenser Stadtwald soll klimafest umgebaut werden. Sofern das Forstamt Westrich die zugesagte Nachhaltigkeitsprämie für die Pirmasenser Wälder erhält, könnte im laufenden Jahr mit einem Betrag von 21.000 Euro damit begonnen werden, hofft Revierförsterin Thea Bernstein.

Im Hauptausschuss präsentierte Bernstein den Forstwirtschaftsplan für 2021. Im vergangenen Jahr sei weniger Schadholz als in den beiden Vorjahren angefallen. Für das laufende Jahr rechnet Bernstein mit Kosten von rund 20.000 Euro für die Verkehrssicherung – also das Fällen von Bäumen, die auf Straßen und Wege zu stürzen drohen.

Das Forstamt Westrich will 1410 Festmeter an Buchen und Eichen einschlagen und vermarkten. 30.000 Euro hofft Bernstein, durch den Verkauf des Holzes einzunehmen. Dem gegenüber stehen die 20.000 Euro für die Verkehrssicherung sowie 19.000 Euro für die Beförsterung des 435 Hektar großen Stadtwalds. Außerdem sollen 3000 Euro in die Waldwege investiert werden. Das ergäbe eigentlich ein Defizit von 22.600 Euro. Laut Bernstein soll aber noch die Nachhaltigkeitsprämie von 43.500 Euro fließen, womit 21.000 Euro für den klimaresistenten Umbau des Stadtwalds zusammenkommen könnten.