Die Stadtverwaltung wächst. Zu den aktuell 1040 Mitarbeitern in Rathaus, Bauhof und Kindertagesstätten kommen im kommenden Jahr 22 weitere dazu. Digitalisierung, Kitas und Feuerwehr werden die meisten neuen Mitarbeiter bekommen. Beim Wirtschaftsbetrieb WSP hingegen fällt eine Stelle weg, was dem Personalrat gar nicht gefällt.

Die Kindertagesstätten brauchen am meisten Personal, auch wegen gesetzlicher Vorgaben für weitere Betreuungsangebote. 13,5 Stellen zusätzlich müssen laut Simone Heim, Sachgebietsleiterin Organisation, in diesem Bereich geschaffen werden, wie in der Hauptausschusssitzung am Montag bei der Vorstellung des Stellenplans im neuen Haushalt mitgeteilt wurde. Für die Sprachförderung sei eine weitere Stelle nötig.

Die Digitalisierung und der Ausbau der Strukturen zur Informationstechnologie an Schulen erfordern auch mehr Leute. 4,5 Stellen zusätzlich werden hierfür im neuen Haushalt eingeplant.

Vier Stellen mehr bei der Feuerwehr

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Personalaufstockung ist die Feuerwehr, die vier weitere hauptamtliche Kräfte nötig hat, um ihre Aufgaben weiterhin erfüllen zu können, wie Heim im Hauptausschuss erläuterte.

Zusammen mit einer Aufstockung im Gebäudemanagement und im Bereich Finanzen für die Antragstellung von Zuschüssen ergeben sich so 22 zusätzliche Stellen, was bei der Gesamtzahl aller bei der Verwaltung beschäftigten Menschen ein Plus von 2,2 Prozent ausmacht.

Kritik von der Personalratsvorsitzenden

Laut der Pressestelle der Stadt zählt die Verwaltung derzeit 861 Beschäftigte, 144 Beamte, 20 Auszubildende, neun Beamtenanwärter und sechs Anerkennungspraktikanten zum Erzieherberuf.

Leichte Kritik am neuen Stellenplan übte die Personalratsvorsitzende Dunja Maurer. Beim WSP werde wieder eine Stelle durch Verlagerung ins Gebäudemanagement gestrichen, nachdem im Haushalt 2020/2021 bereits zwei Stellen weniger zu verkraften gewesen seien. Hier dürften in Zukunft keine weiteren Einschnitte erfolgen, forderte Maurer.