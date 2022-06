Am Freitag , 1. Juli, sind die Ämter der Stadtverwaltung aufgrund eines Betriebsausflugs nur eingeschränkt erreichbar.

Geschlossen bleiben: Garten- und Friedhofsamt, Kulturamt mit Kartenverkauf, Tief- und Hochbauamt, Gebäudemanagement, Ordnungsamt, Schulverwaltungsamt, Haus der Finanzen, Stadtbücherei, Amt für Jugend- und Soziales, Drogenberatung, Bürger-Service-Center mit Standesamt, Stadtarchiv, Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften sowie das Sekretariat der Volkshochschule und die Abfall- und Umweltberatung, sowie die Infozentrale im Rathaus am Exerzierplatz. In den nicht genannten publikumsintensiven Ämtern wird es eine Notbesetzung mit eingeschränktem Dienstbetrieb geben. Geschlossen bleibt außerdem die Zulassungsstelle. In dringenden Fällen können Zulassungen über die zuständige Stelle der Stadtverwaltung Zweibrücken erfolgen. Einfahrten auf den Waldfriedhof sind am Freitag, 1. Juli, nicht möglich. Der Wertstoffhof mit der Annahmestelle für Grünschnitt in der Ohmbach bleibt geschlossen. Das Stadtmuseum Altes Rathaus ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet; das Forum Alte Post mit der Dauerausstellung „Heinrich Bürkel – Landpartie“ sowie dem Hugo-Ball-Kabinett können von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Die Tourist-Information im Rheinberger ist von 9 bis 17 Uhr besetzt.