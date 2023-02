Die mit 876 Stellen schon gut besetzte Stadtverwaltung wächst weiter. 12,5 Stellen mehr sollen es im laufenden Jahr werden. Vor allem der Sozialbereich legt zu, während es beim Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) keinen Zuwachs geben soll. Probleme Personal zu finden haben die Bauämter.

Bei der Vorstellung des Stellenplans konnte Simone Heim, die für die Organisation in der Verwaltung zuständige Sachgebietsleiterin, sogar die Streichung einer Stelle verkünden: Der Psychiatriekoordinator ist künftig bei der Kreisverwaltung und fällt bei der Stadt weg. Ansonsten legt die Stadt beim Personal aber wieder zu. Das sei wegen neuer Gesetze und Verordnungen nötig, betonte Heim und führte als Beispiel die Wohngeldreform an, die beim Sozialamt eine Aufstockung um 1,8 Stellen nötig machte. Zwei weitere halbe Stellen seien für neue „Fachkräfte Diversität“ nötig, die sich um Kinder aus anderen Kulturen oder Religionen kümmern sollen. Pirmasens habe generell kein Problem Personal für Kitas zu finden, betont Heim.

„Andere bauen neue Kitas und haben kein Personal“, so Oberbürgermeister Markus Zwick, der auf baldigen Zuwachs durch die Kita in der Husterhöhkaserne verweist, die dauerhaft als städtische Betreuungseinrichtung bleiben soll.

3000 Überstunden abgebaut

Das Ordnungsamt erhielt eine Beamtenstelle dazu. Ein eigentlich schon pensionierter Beamter wurde reaktiviert. Das Jugendamt bekommt eine neue Sachgebietsleitung. Die Aufgaben in der Jugendpflege seien inzwischen so umfangreich, dass eine Sachgebietsleiterin zu wenig sei, begründete Heim die neue Leitungsstelle. Unter anderem soll die neue Sachgebietsleitung die Sozialarbeit in Schulen und Kitas, Quartiersarbeit und das Familienzentrum betreuen.

Den Verzicht auf Stellenstreichungen beim WSP wertete Personalratschefin Dunja Maurer als Erfolg. Positiv bewertete Maurer den Abbau der Überstunden von 24.000 Stunden im Jahr 2021 auf nun 21.000. Der Abbau gehe wohl im neuen Jahr weiter, hoffte sie. Generell forderte Maurer finanzielle Anreize für die Personalgewinnung wie ein Jobticket oder Jobrad. Auch sollte die Möglichkeit für Homeoffice ausgebaut werden. Die Verwaltung stehe im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern, so Maurer, was Bürgermeister Michael Maas für seinen Bereich bestätigen kann. Im Bauamt sei es immer schwieriger Ingenieure zu finden. Das Studium sei unattraktiv, so Maas.